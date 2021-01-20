Adıyaman’da 43 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da bir önce gün 207 olan kapalı köy yolu sayısı İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla 43’e düşürüldü.

Adıyaman’ın kırsal kesiminde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarında yol açma çalışması devam ediyor. Adıyaman’da önceki gün 207 olan kapalı köy yolu sayısı 43’e indirildi. Adıyaman’da merkeze bağlı 6, Çelikhan ilçesine bağlı 13, Gerger ilçesine bağlı 3, Gölbaşı ilçesine bağlı 4, Kahta ilçesine bağlı 6, Sincik ilçesine bağlı 11 olmak üzere 43 köye ulaşım sağlanamıyor. Bu köylere bağlı 69 mezraya da ulaşılamıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ekipleri yolları kapalı olan köylerde çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

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