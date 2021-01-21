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Adıyaman’da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü Beş kişilik aileden 2 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

İHA

Adıyaman’da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü Beş kişilik aileden 2 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde meydana geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da şiddetli rüzgar korbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. 5 kişilik Yıldırım ailesi gece yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Baba Rıfat Yıldırım sabah kalktığında eşi ve çocuklarının baygın bir şekilde yattığını görünce 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve polisler eve girdiklerinde Yıldırım ailesinin baygın bir şekilde tek odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri ilk müdahalede baba Rıfat Yıldırım ve anne Meliha Yıldırım ile çocukları T.Y.’nin (5) hayatta olduğunu, Dilan Yıldırım (16) ve Muttalip Yıldırım’ın (11) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen ambulanslar gazdan etkilenen anne, baba ve çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki çocuk Cumhuriyet Savcılığının otopsisi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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