Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenipınar Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-21 11:56:22



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