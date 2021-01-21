Yabancı uyruklu iki grup kavga etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da yabancı uyruklu iki gurup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Yenipınar mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı önledi. Kavgaya karışan 4 kişiyi göz altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.