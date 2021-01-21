AK Parti Gerger Eski İlçe Başkanı Alparslan toprağa verildi

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Hayatını kaybeden AK Parti Gerger Eski İlçe Başkanı Emin Alparslan, toprağa verildi.

Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören ve 2 dönem AK Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevini yürüten Emin Alpaslan, evinde hayatını kaybetti. Eski Başkan Emin Alparslan Gerger ilçesine bağlı Kaşyazı köyünde Emine Hatun Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, partililer, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

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