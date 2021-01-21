Jandarma 160 litre sahte içki ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek, 140 litre şarap, 20 litre sahte rakı ele geçirdi.

Operasyon, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesi Konuklu köyü Sarıçiçek Mezrasında gerçekleştirildi. Mezrada ikamet eden 1 şüpheli şahsın sahte alkol üreterek piyasaya sattığı ihbarı üzerine ekipler sıkı takip ve titiz bir çalışma sergiledi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 140 litre el yapımı şarap ile 20 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili adli işlemler sürüyor.

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