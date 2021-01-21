Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi

Adıyaman’da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler çocukların eğlence yeri olan parklardaki oyun gruplarına ve banklara zarar verdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yapılan parkların bazılarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu. Oyun gruplarının yakılıpkırıldığı, bankların kırılarak yerinden söküldüğü parklardaki durumu gören vatandaşlar, “Parklar başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin nefes aldığı alanlardır. Buralara zarar veren insanlar bir an önce bulunup, ruh hallerinden dolayı toplumdan uzaklaştırılmalıdır” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi de sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç sorumsuz için iyi şeyler yapmayı bırakmayacağız. Lütfen parklardaki oyun grubu ve banklara zarar veren sorumsuz insanları gördüğünüzde 155 ve 153’e bilgi veriniz” uyarısında bulundu.

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