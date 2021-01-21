Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

İHA

Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Adıyaman’da muhalefet partilerinin teşkilatları Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, deklarasyon yayımladı.
CHP İl Başkanı Burak Binzet, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir ve Deva Partisi İl Başkanı Uğur Dündar Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez’i ziyaret etti.
Muhalefet partilerinin il başkanları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Muhalefet partileri ortak deklarasyon yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: “Farklı siyasi görüşleri, ideolojileri, fikirleri temsil eden siyasi partilerin il başkanları olarak bugün bütün farklılıklarımızla, tek bir şey için bir aradayız. Toplumsal barış. Öncelikle belirtmek isterim ki bugün Gelecek Partisi Adıyaman il başkanlığına gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amacı sadece kuru kuruya bir geçmiş olsun ziyareti değildir.
Bu buluşmanın amacı bütün farklılıklarımızla bir arada olmanın ve farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu göstermektir. Siyaset en sade tanımıyla, bir yandan devleti idare etme sanatı, diğer yandan toplumda çatışan menfaatleri uzlaştırma sanatı olarak bilinmektedir. Siyaset bizler için bu anlamı taşımaktadır. Ancak bazı kesimlerce taşıdığı bir anlam var ki bu toplumda istenmeyen olayların yaşanmasına, insanların siyasetten ve siyasetçilerden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Bu anlayış için siyaset güç, prestij ve maddimanevi ödül kaynağı olarak görülmektedir. Bu saikle hareket edenlerin ne yazık ki aldatma, manipülasyon ve yalana başvurduklarına sık sık tanıklık etmekteyiz.
Maalesef geçtiğimiz günlerde yine kötü bir olayla karşılaştık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığında az evvel bahsettiğimiz kirli siyaset anlayışının kalıntıları tarafından saldırıya uğramıştır. Bu menfur olay ne yazık ki laik, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde meydana gelmiştir.
Bu saldırı ne Selçuk Özdağ’ın şahsına ne Gelecek Partisi’ne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı demokrasiye, hukuk devletine, toplumsal birlik ve beraberliğimize yapılmıştır. Eleştiriye tahammülü olmayanların milletin sözcülüğünü yapmaya çalışan siyasetçilere çok kolay bir şekilde saldırabileceklerini ve hatta ötesinde bu ülkede aykırı düşünen insanların can güvenliğinin olmadığını göstermişlerdir.
Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Bir siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısına planlı bir şekilde silahlarla ve sopalarla saldıran faillerin hala yakalanmamış olması ayrı bir eksikliktir. Bu konuda da yetkili mercilerce olayın aydınlatılması için gerekli özen ve ihtimamı göstermeye davet ediyoruz.
Bir gruba egemen olan ötekileştirici, hedef gösterici eski siyaset dilinin şiddete teşvik ettiğine üzülerek tanıklık etmekteyiz. Bu dil ivedi olarak terk edilmek zorundadır.
Herkesçe bilinmesini isteriz ki bizler her ne kadar farklı görüşleri, düşünceleri temsil eden siyasi partilerin temsilcileri olsak da bu konudaki hedefimiz toplumsal barışa halel getirmeye çalışanların karşısında bir ve beraber olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğunu göstermektir. Bizler buradayız ve bir santim dahi eğilmeyeceğiz. Doğruları söylemeye, ötekileştirmeden tüm yurttaşlarımızın sorunlarına çare aramaya devam edeceğiz. Tüm çabamız ve gayretimiz ülkemiz ve bu ülkede yaşayan yurttaşlarımız için olacaktır. Bu nedenledir ki haksızlık, cana kasıt, filli eylem karşısında asla susmayacağız. Hak, hukuk ve adalet arayışımızdan da asla taviz vermeyeceğiz.”
Gelecek Partisi İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, kendilerini ziyaret eden partilerin il başkanlarına ve teşkilatlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Dağtekin mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin mazbatasını aldı
Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi
YEREL HABERLER Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi
Jandarma 160 litre sahte içki ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 160 litre sahte içki ele geçirdi
Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm ihalesini sordu
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm ihalesini sordu
Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı
AK Parti Gerger Eski İlçe Başkanı Alparslan toprağa verildi
YEREL HABERLER AK Parti Gerger Eski İlçe Başkanı Alparslan toprağa ...
Öğrencilerden sosyal mesafe cihazı
YEREL HABERLER Öğrencilerden sosyal mesafe cihazı
Yabancı uyruklu iki grup kavga etti
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu iki grup kavga etti
Adıyaman’da kapalı köy yolu sayısı 11’e düştü
YEREL HABERLER Adıyaman’da kapalı köy yolu sayısı 11’e düştü
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı
Adıyaman’da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü Beş kişilik aileden 2 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 2 çocuk karbonmonoksit gazından ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’dan İHA’ya ziyaret
Adıyaman Belediyesi’nde değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’nde değerlendirme toplantısı
Adıyaman Belediyesi 2020 yılında bin 934 nikah kıydı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi 2020 yılında bin 934 nikah kıydı
Adıyaman’da 43 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 43 köye ulaşım sağlanamıyor
Kardan geline ‘kuşak bağlama’ merasimi
YEREL HABERLER Kardan geline ‘kuşak bağlama’ merasimi
Valilikten amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Valilikten amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Beyaza bürünen Adıyaman havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Adıyaman havadan görüntülendi
Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar Çocuklar gibi büyüklerde karda kaymanın keyfini çıkarttı
YEREL HABERLER Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar Çocuklar gibi ...
Terfi eden müdürlere plaket verildi
YEREL HABERLER Terfi eden müdürlere plaket verildi
Kartopu oynarken bataklığa saplandı
YEREL HABERLER Kartopu oynarken bataklığa saplandı
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı