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Söndürülmeyen soba, Dilan ile Müttalip´in katili oldu

DHA

Söndürülmeyen soba, Dilan ile Müttalip´in katili oldu


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Dilan (16) ile Müttalip Yıldırım (11) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, anne ve babalarıyla bir kardeşlerinin de hastanede tedaviye alındığı karbonmonoksit zehirlenmesine söndürülmeyen sobanın neden olduğu belirlendi. 
Turgut Reis Mahallesi Zey Yolu Caddesi´nde tek katlı evde oturan 4 çocuklu Yıldırım ailesi, salı gecesi kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde uyanan ve midesi bulanan Rıfat Yıldırım (48), eşi Meliha (42), çocukları Taha (6), Dilan ve Müttalip'i hareketsiz görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Dilan ve kardeşi Müttalip'in öldüğünü belirledi. Ailenin diğer fertleri Rıfat ve Meliha Yıldırım çifti ile çocukları Taha Yıldırım ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Ölümü ile ailesini yasa boğan Dilan ve Müttalip Yıldırım kardeşlerin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Anne, baba ve bir kardeşinin tedavisi süren Dilan ve Müttalip, yakınlarınca kılınan cenaze namazının ardından yan yana mezarlara defnedildi. Yıldırım ailesinin bir diğer çocuğu Mustafa'nın ise aynı gece dedesinin yanında kaldığı belirtildi.
KATİL; SÖNDÜRÜLMEYEN SOBA
Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiği evde detaylı inceleme yaptı. İncelmemede, ailenin gece sobayı söndürmeden uyuduğu, lodos nedeniyle gazın eve dolduğu belirlendi.
Evde inceleme yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amiri Muhittin Yaylas, şiddetli rüzgarın soba ile ısınılan evlerde her zaman için risk oluşturduğunu belirterek aile bireylerinin uyumadan mutlaka sobalarını söndürerek önlem alması gerektiğini ifade etti. Dilan ve Müttalip Yıldırım'ın da söndürülmeyen sobanın kurbanı olduğuna değinen Yaylas, şöyle konuştu:
"İki çocuğumuz maalesef söndürülmeyen sobanın, şiddetli rüzgar nedeniyle eve dolan karbonmonoksiti solumalarından dolayı hayatını kaybetmiş. Tüm vatandaşlarımız uyumadan sobalarını mutlaka söndürsün, baca ve borularını da düzenli olarak temizlesin. Bacaların çatının en az 1 metre üstünde yani yüksekte olması gerekmektedir. Bunlara çok özen göstermek lazım. Vatandaşlarımızın bunlara özen göstererek tedbir almasında yarar var."
'BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ YANMASIN'
Ölen çocukların dayısı Beşir Boybey, yeğenlerinin ardından herkesi benzer acıyla karşı karşıya kalmamaları için gerekli önlemleri alması konusunda uyardı. Şu an hastanede yatan kız kardeşi, eniştesi ve diğer yeğeninin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ancak iki yeğenini toprağa verdiklerini ifade eden Boybey, "Gece sobayı yakıp uyuyorlar. Eniştem, şeker hastası olduğu için sobanın olmadığı odada uyuyor. Eniştem sabah rahatsızlanarak kalkıyor ve odaya baktığında herkesi baygın bulunca polis ve sağlık ekiplerini arıyor. Gelen ekipler kontrol ettiğinde 2 yeğenim vefat etmiş. Diğer yeğenim Mustafa gece dedesinde kaldığı için kurtuluyor. Söndürülmeyen soba nedeniyle iki yeğenim vefat etti. Bizim içimiz yandı, başkaları bu acıyı yaşamasın. Bunun için herkesin duyarlı olmalarını istiyoruz. Sobalarını söndürmeden uyumasınlar" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-01-22 09:02:49

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