Kahta Gezici Kütüphanesine kitap desteği

‘Kardeş Belediye Projesi’ kapsamında Adıyman’ın Kahta Belediyesiyle kardeş belediye olan İstanbul Ataşehir Belediyesi, Kahta Belediyesi Gezici Kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

Kahta Belediyesi tarafından "Birlikte Okuyalım" sloganıyla yakında kitapseverlerle buluşacak olan Gezici Kütüphane aracına Kardeş Ataşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 500 adet roman ve 2 bin adet TYT kitabı olmak üzere toplam 2 bin 500 adet kitap desteği yapıldı. Eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullara ve öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kahta Belediyesi olarak eğitimi ön planda tutan bir anlayışla hem okullarımıza hem de öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Yakında kitapseverlerle buluşacak olan gezici kütüphanemize Kardeş İstanbul Ataşehir Belediyesinden yaklaşık 2 bin 500 adet kitap desteği aldık. Bu anlamlı katkıdan dolayı başta Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Tolga Volkan Aslan ile İşletme ve İştirakler Müdürü hemşehrimiz Mehmet Şimşek’e teşekkür ediyorum. Gezici kütüphanemizin nitelik ve niceliklerini yükseltmek için iş dünyası başta olmak üzere herkesin projemize destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

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