Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-22 12:13:25



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