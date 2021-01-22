Adıyaman'da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

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Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapalı köy yolu sayısı 7'yee düştü.

Adıyaman'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 200’ün üzerinde köy yolu kapanmış ve İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışmalar başlatılmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kapalı köy yolu sayısı 200’den 7’e düştü.

Ekipler Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı 7 köy yolunun da açıklaması için çalışmalarına devam ediyor.

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