Adıyaman'da eve pompalı tüfekle ateş açıldı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, A.Y.'ye ait eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. A.Y.'ye ait müstakil eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar evin duvarlarına isabet etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-22 22:07:16



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