Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-22 22:07:48



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