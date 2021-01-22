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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

DHA

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)


6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-01-22 22:07:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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