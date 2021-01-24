Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Erdinç idaresindeki 02 FZ 198 plakalı motosiklet ile Şükrü Kalaycı idaresindeki 02 HA 632 plakalı Opel marka hafif ticari araç, Yeni Mahalle 2668 Sokak üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet parçalara ayırılarak hurda yığınına döndü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Erdinç’e olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı sürücü Erdinç’in sağlık durumunun iyi olduğu kazayı hafif şekilde atlattığı öğrenildi. Kaza sonrasında trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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