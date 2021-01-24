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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi

İHA

Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi

CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, çiftçilerin yaşamış olduğu sorunları dile getirerek açıklamalarda bulundu.
Çiftçilerin yaşamış oldukları sorunları her geçen gün artığını vurgulayarak acil bir çözümün getirilmesi gerektiğini söyleyen CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, çiftçinin tarlasını ekemeyecek duruma geldiğini söyledi.
Başkan Açar, “Gerçek enflasyona dayanamayan işçi, memur, emekli yoksullukla mücadele ederken, iktidar suni gündemler oluşturarak bütün bu sıkıntıları görmezden geliyor. Esnaf perişan, çiftçi perişan, işçi memur geçim sıkıntısı çekiyor. Tükenmiş bir ekonomi ile girdiğimiz pandemi döneminde kredi verilerek desteklenen esnaf bir bir kepenk kapatıyor. Girdileri yüzde yüz artan çiftçi görmezden geliniyor. Buradan iktidara sesleniyoruz, bizim başörtü sorunumuz yok, bizim şanlı Türk ordumuzla sorunumuz yok. Bizim öğretmenlerimizle, hakim, savcılarımızla sorunumuz yok, bizim yoksullukla sorunumuz var. Çiftçinin bin 850 TL den bir yılda 3 bin 50 TL’ye yükselen gübre fiyatları ile sorunu var. Elindeki mısırı bin 300 TL’den sattıktan sonra bir ayda 2 bin TL olan fiyat sorunu var. Bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borcunu ödeyemediği için traktörünü tarlasını satma sorunu var. İşyeri kapanan esnafın evine ekmek götüremediği için çocuklarına mahcup olma sorunu var. Günlük değişen fiyat artışlarında kaynaklı sattığı ürünü yerine koyamama sorunu var” diye konuştu.

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