İkamet yangını korkuttu

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Adıyaman'da bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katından yangın meydana geldi. N.T., isimli kişiye ait olduğu öğrenilen ve elektrik kontagından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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