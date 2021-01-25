Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı

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Adıyaman’da bir işadamı terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın finans kaynaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Abuzer A. isimli işadamı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan işadamının terör örgütüne finans desteği sağladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgütü yardım ve yataklık’ suçundan tutuklandı.

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