Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları inceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Besni'de bir takım ziyaretler gerçekleştirerek yapılan yatırımları inceledi.

AK Parti Besni ilçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Milletvekili Toprak ilçe ve belde teşkilatları ile görüştü.

Daha sonra Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir'i ziyaret eden Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, burada gerçekleştirdiği ziyarette Besni gündemine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Besni Belediyesini de ziyaret eden Milletvekili Toprak, Başkan Eyyup Mehmet Emre ile görüşerek Besni'deki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yatırımları yerinde incelemek adına bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

İncelenen yatırımlar sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, “Kongremizi yaptıktan sonraki iki buçuk aylık süreç içerisinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Meclisteki yoğunluktan dolayı vekilimiz teşkilatımızı ancak ziyaret edebildi. Teşkilatımızı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Besni'deki en önemli sorunlardan bir tanesi Mimarlık Fakültesiydi ve oda yapıldı. Şu anda sadece isim hakkı ile bulunuyor. Yani normalde Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi adına ama ne bölümleri, ne alt bölümleri, ne de kadrosu var ve üniversitemizde de öyle bir kararın olmadığı söyleniyor, yani bir nevi tabela fakültesi gibi. Bu da hem yatırım yapan Erdemoğlu Ailesini, hem de Besni'deki vatandaşlarımızı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor. Besni'nin gerçekten eğitim anlamında ön plana çıkması lazım ve halkımızın bu konuda da beklentileri var. Bu hususta da sizlerden özel bir ricamız, rektörümüz ile bu konuyu gündeme getirerek yeni bir fakülte ve yeni bölümler mutlaka açılmalıdır” dedi.

Besni’nin oldukça önemli bir yer olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, “Besni'de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İçme suyu, yollarımız ve zirai işler olarak yapılacak çalışmalarımız var. Kendilerine saygı duyduğumuz Erdemoğlu Ailesi Allah kendilerinden razı olsun, Besni'ye çok büyük hayırlarda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Besni'de bizim yapacağımız daha çok çalışmalar var. Bunlar içinde sizlerin ve vatandaşların desteği çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, ülkemiz için gece gündüz çalışıyor. Biz 2023 hedeflerimizin hep altını çiziyoruz. 2023 Gerçekten çok önemli bir tarih. Bizim şuanda çıkardığımız ve bulduğumuz doğalgaz rezervlerini 2023’te artık kullanmaya başlayacağız. Akdeniz'deki rezervleri kullanmaya başlayacağız. Yerli otomobilimizi 20222023'te santralimizi aktive edeceğimiz, savunma sanayisindeki ataklarımızı daha da ileriye götüreceğimiz çok önemli bir tarih. 2023'de inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Bu kadrolar yani sizler en iyi şekilde çalışarak Besni'mize ve Adıyaman'ımıza inşallah 2023’te çok iyi bir sonuç elde edebileceğimize ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

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