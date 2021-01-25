Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları inceledi

İHA

Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları inceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Besni'de bir takım ziyaretler gerçekleştirerek yapılan yatırımları inceledi.
AK Parti Besni ilçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Milletvekili Toprak ilçe ve belde teşkilatları ile görüştü.
Daha sonra Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir'i ziyaret eden Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, burada gerçekleştirdiği ziyarette Besni gündemine dair bir görüşme gerçekleştirdi.
Besni Belediyesini de ziyaret eden Milletvekili Toprak, Başkan Eyyup Mehmet Emre ile görüşerek Besni'deki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yatırımları yerinde incelemek adına bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
İncelenen yatırımlar sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, “Kongremizi yaptıktan sonraki iki buçuk aylık süreç içerisinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Meclisteki yoğunluktan dolayı vekilimiz teşkilatımızı ancak ziyaret edebildi. Teşkilatımızı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Besni'deki en önemli sorunlardan bir tanesi Mimarlık Fakültesiydi ve oda yapıldı. Şu anda sadece isim hakkı ile bulunuyor. Yani normalde Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi adına ama ne bölümleri, ne alt bölümleri, ne de kadrosu var ve üniversitemizde de öyle bir kararın olmadığı söyleniyor, yani bir nevi tabela fakültesi gibi. Bu da hem yatırım yapan Erdemoğlu Ailesini, hem de Besni'deki vatandaşlarımızı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor. Besni'nin gerçekten eğitim anlamında ön plana çıkması lazım ve halkımızın bu konuda da beklentileri var. Bu hususta da sizlerden özel bir ricamız, rektörümüz ile bu konuyu gündeme getirerek yeni bir fakülte ve yeni bölümler mutlaka açılmalıdır” dedi.
Besni’nin oldukça önemli bir yer olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, “Besni'de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İçme suyu, yollarımız ve zirai işler olarak yapılacak çalışmalarımız var. Kendilerine saygı duyduğumuz Erdemoğlu Ailesi Allah kendilerinden razı olsun, Besni'ye çok büyük hayırlarda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Besni'de bizim yapacağımız daha çok çalışmalar var. Bunlar içinde sizlerin ve vatandaşların desteği çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, ülkemiz için gece gündüz çalışıyor. Biz 2023 hedeflerimizin hep altını çiziyoruz. 2023 Gerçekten çok önemli bir tarih. Bizim şuanda çıkardığımız ve bulduğumuz doğalgaz rezervlerini 2023’te artık kullanmaya başlayacağız. Akdeniz'deki rezervleri kullanmaya başlayacağız. Yerli otomobilimizi 20222023'te santralimizi aktive edeceğimiz, savunma sanayisindeki ataklarımızı daha da ileriye götüreceğimiz çok önemli bir tarih. 2023'de inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Bu kadrolar yani sizler en iyi şekilde çalışarak Besni'mize ve Adıyaman'ımıza inşallah 2023’te çok iyi bir sonuç elde edebileceğimize ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimci Yazar Nevzat Güzel’in ‘Yoldakiler’ kitabı çıktı
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Nevzat Güzel’in ‘Yoldakiler’ kitabı ...
Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda görüyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda ...
Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı
Adıyaman’da araçlar buz tuttu
YEREL HABERLER Adıyaman’da araçlar buz tuttu
Tıkladığı link yüzünden 9 bin TL parasından oldu
YEREL HABERLER Tıkladığı link yüzünden 9 bin TL parasından oldu
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi
YEREL HABERLER Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi
Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı
YEREL HABERLER Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı
Klima ile duvar arasına sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı Aniden çöken kaldırım vincin dengesini bozdu
YEREL HABERLER Klima ile duvar arasına sıkışan işçiyi itfaiye ...
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaismailoğlu: 3 bin 500 şantiyemizde her bir mühendisimiz, işçimiz inançla çalışmakta
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: 3 bin 500 şantiyemizde her bir ...
MHP’ye katılım oldu
YEREL HABERLER MHP’ye katılım oldu
Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, ...
Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır ...
Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı
Fuhuş operasyonunda 6 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 6 şahıs tutuklandı