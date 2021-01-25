Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünün Küçükçay Mezrasında Nusret K., idaresindeki 17 RS 937 plakalı Fiat marka otomobil ile Özgür G., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Özgür G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.