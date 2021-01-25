Merhum Gazeteci Bozkurt’un adı sokağa verildi

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 ay önce hayatını kaybeden Gazeteci Haci Bozkurt’un adı Belediye Meclisi tarafından bir sokağa verildi.

Yakalandığı korona virüs hastalığına yenik düşen gazeteci Haci Bozkurt’un ismi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayacak. Kahta Belediyesi, yıllarca ilçede ulusal ve yerel basında kendine özgü, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile kalem tutan, kurmuş olduğu bölgesel cemiyet olan KomaDer başkanlığını yürüten ve yakalandığı korona virüs hastalığına yakalanarak hayatını yenik düşüp hayatını kaybeden merhum Haci Bozkurt’un ismini Hürriyet Mahallesi’nde bir sokağa verdi.

Eğitimci Gazeteci Merhum Haci Bozkurt'un adının bulunduğu tabela, isminin verildiği Hürriyet Mahallesi’ndeki sokağa asıldı.

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