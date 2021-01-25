Adıyaman’da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı

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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nazif B. idaresindeki 02 AY 043 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mehmet Ali Ö. idaresindeki 27 BS 076 plakalı Hyundai marka otomobil, AdıyamanKahta karayolu Samsat yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Yusuf Ö., Nisa Ö., Fatma Ö., Ayşenur Ö., Musab B., Mirza B., Hacer B. ve Gülşirin E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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