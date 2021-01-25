Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra KahtaAdıyaman Karayolu´nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Nazif Bilgiç yönetimindeki 02 AV 043 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Öztürk'ün kullandığı 27 BS 076 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 7 kişi ambulanslarla Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-25 19:15:31



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