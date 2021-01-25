Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz Doğan, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi´nde meydana geldi. Nurullah Koçak yönetimindeki 02 M 0052 plakalı yolcu minibüsü ile Ahmet Yılmaz Doğan'ın kullandığı 02 HH 974 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yola savrulan Doğan, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Yılmaz Doğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-01-25 21:49:35



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