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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da tütün ambarı yandı

İHA

Adıyaman'da tütün ambarı yandı

Adıyaman'da bir vatandaşın ambarında depoladığı kilolarca kuru tütün, çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait evin ambar kısmında yangın çıktı. Henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayda ambarda bulunan kilolarca kuru tütün yanarak kül oldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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