AK Parti’nin yürütme kurulu belirlendi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi sonrası ilk il yönetim kurulu toplantısında, yürütme kurulu belirlendi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni görev dağılımı yapılırken, yönetim kurulu tam kadro katıldı. Yürütme kurulu toplantıda belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasında 7. Olağan kongresinde seçilen tüm yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Dağtekin “Dünya mazlumların umudu, İnsanlığın vicdanı, büyük devlet ve milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı ve salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan Kongremiz, büyük bir coşku ile en kalabalık kongrelerimizden biri olarak tarihe geçmiştir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. AK Parti kongrelerinin kazananı olur ama kaybedeni olmaz. Kongrelerde yeni isimler ortaya çıkabilir, bir önceki dönemde yönetim içinde bulunanların bir kısmı değişebilir ya da yeniden görev alabilirler. AK Parti Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilkeleri ile yürüyen bir partidir. AK Parti; ben değil, biz mantığı ile hareket eden bir partidir. Ak davanın neferleri inandığı yolda yürürken kısır çekişmelere asla müsamaha göstermezler. Hamdolsun yaptığımız çalışmalarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühüne mazhar olduk. Bu gurur ve inançla Ak davamızın bayrağını Adıyaman’ımızda daha da yukarılara çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. ‘İnandığımız Yolda’ sloganıyla tüm gönüldaşlarımızı ortak paydamız olan AK Parti’yi hep birlikte el ele vererek bu kutlu davada mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Emrah Erkan Vurucu siyasi Hukuki İşler Başkanı, Mehmet Sırrı Özbek Teşkilat Başkanı, Mehmet Uygun İl Seçim İşleri Başkanı, Murat Bilgiç Tanıtım Medya Başkanı, Nihat Karaaslan Mali ve İdari İşler Başkanı, Fehmi Yılmaz Yerel yönetimler Başkanı, Midrap Taş Dış İlişkiler Başkanı, Hüseyin Özhan Ekonomi İşler Başkanı, Mahmut kılınç Sivil toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Mustafa Öztürk Sosyal Politikalar Başkanı, Şerif Yıldırım ArGe Başkanı, Gülendam Çelik İnsan Hakları Başkanı, Abdurrahman Şan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Zeynul Asnuk İl Sekreteri oldu.

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