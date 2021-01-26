26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

İHA

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Adıyaman Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, Vali Mahmut Çuhadar’a bir buket çiçek takdim ederek, kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman’ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundu.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Gümrük Müdürü Derviş Tekli ve kurum çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm gümrük çalışanları ile Adıyamanlı sanayici ve iş adamlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
YEREL HABERLER Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
AK Parti’nin yürütme kurulu belirlendi
YEREL HABERLER AK Parti’nin yürütme kurulu belirlendi
Off-Road gönüllüleri yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Off-Road gönüllüleri yaban hayvanlarını unutmadı
Kurye kavşakta motosikleti devirdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kurye kavşakta motosikleti devirdi: 1 yaralı
Adıyaman´da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
YEREL HABERLER Adıyaman´da çıkan yangında 900 kilo tütün yandı
Adıyaman'da tütün ambarı yandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da tütün ambarı yandı
Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır ...
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman’da ev yangını
YEREL HABERLER Adıyaman’da ev yangını
Adıyaman’da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
Merhum Gazeteci Bozkurt’un adı sokağa verildi
YEREL HABERLER Merhum Gazeteci Bozkurt’un adı sokağa verildi
Adıyaman’da miting alanları belirlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da miting alanları belirlendi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti Bu bitki türü Dünya’da sadece Adıyaman’da var
YEREL HABERLER Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti Bu bitki türü ...
Eski adliye binasının yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Eski adliye binasının yıkımı tamamlandı
Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın yol yatırımlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın yol yatırımlarını ...
Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak Besni ilçesinde yatırımları ...
Eğitimci Yazar Nevzat Güzel’in ‘Yoldakiler’ kitabı çıktı
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Nevzat Güzel’in ‘Yoldakiler’ kitabı ...
Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda görüyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda ...
Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı
Adıyaman’da araçlar buz tuttu
YEREL HABERLER Adıyaman’da araçlar buz tuttu
Tıkladığı link yüzünden 9 bin TL parasından oldu
YEREL HABERLER Tıkladığı link yüzünden 9 bin TL parasından oldu
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi
YEREL HABERLER Başkan Açar, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi