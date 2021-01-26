DHA muhabiri Haci Bozkurt´un ismi Kahta´da yaşatılacak



Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Haci Bozkurt´un (66) ismi, Hürriyet Mahallesi´nde yaşayacak.

Kahta ilçesinde uzun yıllar DHA muhabirliği yapan, aynı zamanda emekli öğretmen olan Haci Bozkurt, geçen yıl Ekim ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Kahta Belediye Meclisi, Haci Bozkurt'un isminin ailesinin de yaşadığı Hürriyet Mahallesi´ndeki sokağa verilmesi kararı aldı. Alınan kararın ardından 'Öğretmen Haci Bozkurt Sokağı' yazılı levha, sokağa asıldı.

Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, merhum gazeteci Haci Bozkurt'un ilçenin sevilen isimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Haci Bozkurt'un adını yaşatmak için bir sokağa ismini vermiş olduk. Ailesine ve basın camiasına tekrar baş sağlığı diliyorum" dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Memi de Bozkurt'un isminin mahallelerine verilmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Sercan SAKAR

2021-01-26 12:15:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.