Besni´de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı (77), evinde ölü bulundu.
Yeni Besni Mahallesi´nde yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı´dan haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Akarsubaşı´nı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akarsubaşı´nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Ömer Akarsubaşı´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-01-28 22:01:17
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