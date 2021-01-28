Besni´de yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı (77), evinde ölü bulundu.

Yeni Besni Mahallesi´nde yalnız yaşayan Ömer Akarsubaşı´dan haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Akarsubaşı´nı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akarsubaşı´nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ömer Akarsubaşı´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-01-28 22:01:17



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