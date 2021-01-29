Yollar buz pistine döndü Sürücülerin yardımına polisler koştu

Bu kez de atık sularda görüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Zincirsiz yola çıkan araçlar, adeta buz pistine dönen yolda kaydı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışından dolayı ilçe merkezinde Atatürk Caddesi ile Arif Atalay Bulvarı üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına vatandaşlar ile trafik polis ekipleri koştu. Zincirsiz bir şekilde yola çıkan çoğu araç cadde üzerinde bir sağa bir sola kaydı. Besni Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışma başlattı.

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