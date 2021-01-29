Çelikhan kar yağışına teslim oldu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi teslim aldı.

Çelikhan ilçesinde etkisini artıran kar yağışından dolayı ekipler sabahın erken saatlerinde yol açma çalışmalarına başladı. Çelikhan Adıyaman ve Çelikhan Malatya arası yağan kardan dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ettiği vurgulandı. Ayrıca etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı bir çok köy yolunun kapandığı belirtildi.

Çelikhan Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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