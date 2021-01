Milletvekili Tutdere, Adıyamanlı depremzedelerin sorunlarını gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Elazığ’da meydana gelen depremin yıldönümünde Adıyamanlı depremzedeleri gündeme taşıdı.

Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Adıyaman’ın Gerger ve Sincik ilçesindeki depremzedelerin yaralarının sarılmadığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Elazığ Sivrice depreminde Gerger ve Sincik bölgesi de etkilendi. 800 Konut ağır hasar aldı ve bu konutlar tahliye edildi. Peki, Sivrice depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Sincik’e, Gerger’e bir temel atıldı mı? Vatandaşlarımızın yaraları sarıldı mı tabi ki sarılmadı. Vatandaşlarımız çadırda, vatandaşlarımız konteynerde. Elazığ’a yaptınız, Malatya’ya yaptınız, teşekkür ediyoruz ama sıra artık Adıyaman’a da gelsin” dedi.

Samsat’ta, depremin üzerinden dört yıl geçtiğini hatırlatarak, Samsatlıların hala konteynerde yaşadığını, köylerde yapılacak evleri beklediklerine dikkat çeken Milletvekili Tutdere “İktidar olarak Adıyaman’ı neden her zaman ikinci plana atıyorsunuz? Deprem de bari Adıyaman’a ayrımcılık yapmayın. Yanı başımızdaki bütün kentlere kamunun bütün hizmetlerini aktarıyorsunuz. Adıyaman her seçimde size destek oluyor, oradaki hemşehrilerimiz her seçimde size sahip çıkıyor ancak siz iktidar olarak Adıyaman’a sahip çıkmıyorsunuz. Buradan uyarıyorum, Adıyaman’daki depremzedeler, çiftçiler ve bütün halk AK Parti iktidarından verdiği oyun karşılığını istiyor, sizlerden kamu hizmeti bekliyor” diye konuştu.

