Adıyaman-Çelikhan ve Sincik-Malatya karayolu kapandı

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AdıyamanÇelikhan ve SincikMalatya karayolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Yoğun kar yağışı köy yollarının ardından il ve ilçeler arasındaki yolları da kapatıyor. AdıyamanÇelikhan karayolu ile SincikMalatya Karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Karayollarına ait çok sayıda ekip bu yolları açmak için çalışıyor. Jandarma ekipleri karayolunu kullanmak isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermediği öğrenildi.

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