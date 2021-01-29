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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUTAP’tan turizm açıklaması

İHA

TUTAP’tan turizm açıklaması

TUTAP Adıyaman İl Temsilcisi Tayfun Güzel, turizm konusunda Adıyaman’da yürütülecek çalışmalar ile ilgili açıklamada bulundu.
Tayfun Güzel, Turizm ve Tanıtma Platformu’nun (TUTAP), 2021 yılında birçok önemli proje ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Güzel, Adıyaman’da bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğinin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık verileceğini kaydetti.
Güzel açıklamasında, “Türkiye Dünya da Birinci sloganımız ile Türkiye’mizin sahip olduğu kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerini, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması en önemli hedefimizdir. Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra, Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok Turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri, maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra, ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarıda en önemli avantajlarımızdır.
Türkiye’mizin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarımızın ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda top yekun sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacaktır. Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

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