HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Eski Belediye Başkanı M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelikhan Pınarbaşı Beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan HDP'li M.Ç., terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada sorgulaması tamamlanan M.Ç., sağlık raporunun alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ç.'nin, 20092019 tarihleri arasında Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.