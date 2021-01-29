HDP’li eski başkan PKK/KCK’ya yardımdan gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Eski Belediye Başkanı M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çelikhan Pınarbaşı Beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan HDP'li M.Ç., terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağladığı gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarmada sorgulaması tamamlanan M.Ç., sağlık raporunun alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.Ç.'nin, 20092019 tarihleri arasında Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı biliniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.