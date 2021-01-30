Kar nedeniyle kapananan karayolunda araçlar mahsur kaldı Mahsur kalan araçların sürücü ve yolcularının yardımına kurtarma ekipleri yetişti Adıyaman- Çelikhan Karayolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan araçlardaki yolcular, başka araçlara bindirildi

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok araç AdıyamanÇelikhan Karayolunda mahsur kaldı. Yolda kalan araçların sürücü ve yolcularının yardımına kurtarma ekipleri yetişti.

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman Çelikhan Karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle çoğu araç yolda mahsur kalarak ilerleyemedi. Zincirleri bulunan araçlar da dahi yolda ilerlemekte güçlük çekerken zincirsiz araçlar ise oldukları yerden kıpırdayamadı. Yolda kalan bazı yolcu minibüsleri ilerleyemeyince yolcularını başka minibüslere bindirerek yolcuların mağdur olmamasını sağladı. Karlı bölgeye gelen Adıyaman Doğa Sporları ve OffRoad Kulübü (ADOFF) üyeleri arazi araçlarıyla yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardımcı oldu. ADOFF üyesi Orhan Özel arazi aracına bağladığı halat ile mahsur kalan araçları bulunduğu yerden çıkardı. Karayolları ekiplerinin de çalışma yaptığı yol, Adıyaman Valiliğince trafiğe kapatıldı. Kar nedeniyle trafiğe kapatılan Adıyaman Çelikhan Karayolu girişince jandarma ekipleri uygulama yaparak araçların geçişlerine izin vermedi. Jandarma ekipleri, Çelikhan ve Malatya’ya gidecek olan araçların sürücülerini uyararak Gölbaşı yolunu kullanmalarını istedi.

Yolda mahsur kalan tanker sürücüsü Abdullah Toprak, “Kar yağıyor perişan olduk görüyorsunuz. Mahsur kaldık, sabahtan beri mahsuruz, yol buzlu gidemiyoruz, kayıyor” dedi.

Adıyaman Çelikhan Karayolunda yaklaşık 5 saat mahsur kaldığını söyleyen bir yolcu firmasının minibüs sürücüsü Mahmut Tümay ise, “Sabah saat 9’dan beri buradayız. Yani kaldık burada kar yağışından dolayı. Şuan saat 15:24, yani 56 saattir buradayız. OffRoadcular kurtardı Allah kendilerinden razı olsun, Allah eksikliklerini vermesin. 10 Tane yolcum vardı. Yolcuları gelen arabalarla birer, ikişer gönderdik” şeklinde konuştu.

Adıyaman Doğa Sporları ve OffRoad Kulübü üyesi Orhan Özel, "Bizimde bir faydamız olsun diye vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.

Öte yandan Adıyaman Çelikhan Karayolunun 10. Kilometresinde bir minibüs ise kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine çıkarak durdu. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

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