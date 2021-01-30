Kaymakam Köksal kar temizleme çalışmalarını inceledi

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Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kapanan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mutlu Köksal Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam eden köy yollarında kar temizleme çalışmalarına katıldı.

Köy yollarını ulaşıma elverişli hale getirmek üzere yapılan çalışmaları yakından takip edip incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu Köksal İlçe Özel İdare Müdür Vekili Sait Özdemir'den yol ağları ile ilgili bilgi aldı.

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