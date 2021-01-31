Kar yağışı elektrik direklerini devirdi Kar yağışı ağaçları ikiye bölüp, çatıların çökmesine neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışına dayanamayan elektrik direkleri devrilirken, ağaçlar ise kırıldı.

Önceki gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan çok sayıda elektrik direği devrildi. Yağışlara dayanamayan demir direklerin devrilmesi sonucu elektrik tellerinde de kopmalar yaşandı. Yine kar yağışına dayanamayan çoğu ağaç kırıldı. Kırılan ağaçların üzerine düştüğü araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Elektrik direklerinin devrilmesi ve tellerin kopması dolayısıyla Gölbaşı ve Tut ilçesinde elektrik kesintisi yaşandı. Devrilen direklerin kaldırılması ve elektrik akımlarının yeniden verile bilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Gölbaşı ilçe merkezinde yine kar yağışından dolayı bazı iş yerlerinin çatılarında çökmeler meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.