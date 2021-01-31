Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

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GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hasta taşıyan ve kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 44 PD 929 plakalı ambulans, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde kara saplandı. Ambulanstaki hasta, sürücüsün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu alandan çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı DHA

2021-01-31 14:18:29



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