Taşgedik köyünde elektrik direkleri devrildi

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Adıyaman’da, etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinde devrilmeler tellerinde ise kopmalar meydana geldi.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Adıyaman merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Taşgedik (Haydaran) köyündeki bazı elektrik direkleri devrildi. Kar yağışına dayanamayarak devrilen demir elektrik direklerindeki elektrik kablolarında da kopmalar meydana geldi. Kar yağışının olumsuz etkilediği Taşgedik Köyünde elektrik kesintisi yaşandı.

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