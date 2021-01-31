Adıyaman'da yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, dün geceden beri yağan kar ve yağış sonrası bir işyerinin istinat duvarı yıkıldı.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Bülent Aytekin'e ait kafenin istinat duvarı, kar yağışı nedeniyle oluşan aşınmanın ardından gürültüyle çöktü. Çöken istinat duvarı çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan olayın ardından çöken istinat duvarına ait enkaz görevlilerce kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-31 15:37:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.