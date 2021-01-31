Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Adıyaman’da yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Karlı havalarda yiyecek bulamadıkları için aç kalan yaban hayvanlarının karnını doyurmak için harekete geçen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman’ın kırsal bölgelerine yem bıraktı. Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi, kışın şiddetli soğuktan, fırtına ve kardan dolayı beslenmekte güçlük çeken hayvanların beslenmeleri, doğal ortamlarında kalması sağlandı.

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