Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelinin adresine şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan; Ö.G., Ö.K. ve Y.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-01 10:26:00



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