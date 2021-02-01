Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, evde yedikleri tavuktan zehirlenen Esma akar ile 2 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde tavuklu pilav yaparak yiyen Esma Akar ile çocukları Zeynal ve Furkan Akar, bir süre sonra mide bulantısı şikayeti başlayınca 112'yi aradı. Eve giden sağlık ekipleri, zehirlendikleri belirlenen anne ve iki çocuğunu ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Akar ailesi fertlerinin tedavisine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-01 11:57:35



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