Adıyaman’da 2 kilo 995 gram bonzai ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 995 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında R.A. isimli şahsın iki farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 kilo 995 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen ve daha sonra işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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