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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirdi

İHA

İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirdi

Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün yükselten Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik hizmetlerin aksatılmadan daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İl Özel İdaresi, araç parkuruna yeni araçlar ekledi. Araç filosuna 1 adet kanal açma ve temizleme aracı, 2 adet çöp kamyonu, 1 adet greyder ve 1 adet kazıcı yükleyici kepçe ekledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardımlarla alınan 3 adet araç ile İl Özel İdaresinin kendi imkanlarıyla aldığı iki adet araç törenle hizmete sunuldu.
Valilik Bahçesinde düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, genel meclis üyeleri ve kurum personeli katıldı.
Kırsal kesimde hizmet verecek olan yeni araçların Adıyaman halkı için hayırlı olması temennisinde bulunarak, araçların anahtarlarını araç operatörlerine teslim eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “İl Özel İdaremiz araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Makine parkına kattığımız bu yeni araçlar kırsal kesime yönelik alt yapı hizmetlerinde kullanılacak. Amacımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha iyi hale getirmektir. Yeni alınan araçlarla Adıyaman’da kırsal kesime yönelik deneyimli personellerimizle birlikte çok ciddi, etkin ve verimli hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hedefimiz Adıyaman’da kırsal kesimin bütün sorunlarını bitirmektir. Çünkü Adıyaman insanımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu araçların alınmasında ve ödenek konulması noktasında emeği geçen İlimiz Milletvekillerine, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Çuhadar ve beraberindekiler daha sonra araçların kurdelesini keserek, araçların anahtarlarını şoförlere teslim etti.

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