Adıyaman Belediyesinden geleceğin sporcularına destek

Adıyaman Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştiren Adıyaman Spor Lisesine halı saha yaptırarak, geleceğin sporcularına önemli bir destekte bulunacak.

Şehir merkezindeki 10 mahallede 3’ü sağlıklı yaşam ve yürüyüş parkı olan toplam 10 park için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şimdide geleceğin sporcularının yetiştirildiği Adıyaman Spor Lisesi bahçesine halı saha yapılması için kolları sıvadı.

Sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için Adıyaman Spor Lisesini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Başkan Yardımcıları Ramazan Oruç ile Mithat Töken’e, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul yöneticileri eşlik etti.

İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, sağlıklı bir gelecek için spora olan yatırımlarının devam edeceğini müjdeledi.

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