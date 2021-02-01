Adıyaman’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir grup şahıs, yolda yürüyen Emrah O. (24) ile Meki T. (24), isimli kişilere bıçakla saldırdı. Henüz belirlenemeyen nedenle saldırıya uğrayan Emrah O., ve Meki T., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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