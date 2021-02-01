Kardan yolu kapanan mezradaki hasta paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yolları kardan kapanan mezradaki hasta kadın için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesi ile yolu açmasının ardından hasta kadın paletli ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

Sincik ilçesine bağlı Yassıkaya mezrasında ikamet eden Safiye Aytekin, şiddetli karın ağrısı yaşaması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Yolların kardan kapalı olmasından dolayı mezradan çıkamayan Aytekin’in yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile yolu açarken, paletli ambulans ise ardından ilerledi. Yassıkaya mezrasına ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aytekin, daha sonra Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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