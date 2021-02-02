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Adıyaman'da itfaiye erleri güne sporla başlıyor

DHA

Adıyaman'da itfaiye erleri güne sporla başlıyor


Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan itfaiye erleri güne spor ile başlıyor. İtfaiyeciler, aynı zamanda kick boks sporuna da öğreniyor.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bünyelerinde görevli personelin zinde kalması ve kondisyonlarını koruması için Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. İş birliği doğrultusunda, itfaiye erlerinin her sabah mesai öncesi spor salonunda antrenman yapması ve kick boks sporu eğitimi alması kararlaştırıldı. Kararın ardından vardiyası olan itfaiye erleri her sabah, spor salonuna gelerek antrenman yapıyor. Isınma hareketleri, koşu ve ağırlık çalışması yaparak kondisyonlarını koruyan itfaiye erleri, aynı zamanda Kick Boks Milli Takım Antrenörü olan Haluk Erdoğan'dan da kick boks eğitimi alıyor.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, itfaiye erlerinin sabah saatlerinde antrenörler nezaretinde antrenman yaptığını ve kick boks eğitimi aldığını söyledi. İtfaiye erlerinin fiziksel olarak gerekli kondisyona sahip olması gerektiğini belirten Keleş, "Ani çıkabilecek vakalara anında müdahale edebilme noktasında itfaiye erlerinin reflekslerinin, koordinasyonlarının ve fiziksel gelişimlerinin çok üst seviyede olması gerekiyor. Bu anlamda yardım talep ettiklerinde bizler salon ve antrenör tahsisi yaptık. Gerek mesleki anlamda gerekse de bireysel anlamda sağlık konusunda örnek bir davranış sergiledikleri için itfaiye erlerimize teşekkür ediyorum. Güne spor ile başlayarak kendilerini zinde tutuyorlar" dedi.
Kick boks antrenörü Haluk Erdoğan ise kondisyonun ani olaylara müdahale eden tüm görevliler için önemli olduğuna değinerek, "Burada itfaiye erlerini gruplar halinde kondisyon, güç ve sürat yönünden çalıştırıyoruz. Bu da itfaiye erlerimiz için çok yararlı. Çünkü itfaiye erler her zaman karşılaşmış oldukları olaylara süratli müdahale etmek zorundalar. Yangın sırasında oradaki bir canlıyı kurtarabilmek için süratli ve güçlü olabilmeleri lazım. Ayrıca itfaiye erlerine burada kick boks eğitimi de vererek, sporcu kişiliklerini geliştiriyoruz" diye konuştu.
'72 PERSONELİMİZ İLE SPOR EĞİTİMİ ALIYORUZ'
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, 72 personelle spor eğitimi aldıklarını söyledi. Güne spor ile başlamanın zinde kalmalarını sağladığını, aynı zamanda kick boks öğrendiklerini anlatan Doğan, "Yapmış olduğumuz işin gereği sürekli zinde, hızlı ve kondisyonlu olmamız gerekiyor. Bunun için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak antrenmanlara başladık. Tüm personelimiz güne sporla başlıyor ve gün boyunca zinde kalıyor. Spor sadece biz itfaiyecilere değil herkese, her yaşta lazım" diye konuştu.
İtfaiye erleri, sabah sporlarını yaptıktan sonra gittikleri itfaiye müdürlüğünde üzerlerini değişerek mesailerine başlıyor ve ihbar gelmesi durumunda da kısa süre içerisinde yangına müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-02-02 08:35:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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